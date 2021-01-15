Бельгия ужесточит правила въезда для части путешественников

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бельгийский министр внутренних дел Аннелис Верлинден объявила в пятницу о новых, более строгих правилах для въезжающих в Бельгию не из государств ЕС на автобусах и поездах пассажиров.

Как сообщают бельгийские СМИ, речь идет о том, что на эту категорию пассажиров теперь распространяются те же правила, что и на прибывающих самолетами и пароходами.

Это затронет также людей, въезжающих на бельгийскую территорию из Великобритании, где распространяется новый вариант коронавируса.

По словам Верлинден, такое решение принято именно в целях препятствовать распространению этого считающегося более заразным коронавирусного штамма в Бельгии.

Пассажиры, приезжающие автобусами и поездами, теперь будут обязаны заполнять специальную форму с координатами своего местонахождения (passenger locator form), независимо от длительности пребывания за границей до возвращения или продолжительности посещения Бельгии.

От въезжающих из "красных зон" вне ЕС и шенгенской территории и нерезидентов Бельгии потребуется отрицательный тест ПЦР. Предусмотрен также карантин для приезжающих из "красных зон".