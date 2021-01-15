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Поставки вакцины Pfizer в Европу задержат на 3-4 недели

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Поставки вакцины от коронавируса COVID-19 разработки немецкой компании BioNTech и американской Pfizer в страны ЕС отложат на несколько недель, сообщил Минздрав Германии.

"В последний момент Еврокомиссия и страны-члены ЕС были проинформированы о том, что Pfizer не сможет полностью выполнить уже обещанный объем поставок в следующие три-четыре недели из-за изменений в работе на заводе Puurs", - говорится в заявлении министерства.

По данным немецкого Минздрава, Pfizer сообщила, что работы направлены на увеличение с середины февраля производственного потенциала.

В Берлине заявили, что "с сожалением" восприняли данную новость, в частности потому, что компании сами установили сроки поставок до середины февраля.

В заявлении говорится: Германия "ожидает, что Еврокомиссия как можно скорее добьется ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок".

Министры здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии ранее в совместном письме выразили обеспокоенность задержкой поставок вакцины против коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

"Мы просим вас срочно связаться с BioNTech/Pfizer, чтобы потребовать публичного объяснения ситуации и подчеркнуть необходимость обеспечения стабильности и прозрачности своевременных поставок", - цитируют СМИ письмо в Европейскую комиссию, подписанное шестью министрами.

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По их мнению, складывающаяся ситуация неприемлема и снижает доверие к процессу вакцинации.

Ранее The Guardian сообщал, что компания Pfizer на временной основе снизит объемы поставок своей вакцины от коронавируса COVID-19 в ЕС в связи с необходимостью наращивания производственных мощностей для более широкомасштабного выпуска этого препарата.

ЕС Евросоюз Pfizer

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