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ФБР выяснит, хотела ли участница штурма Капитолия продать РФ ноутбук Пелоси

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР расследуют данные, согласно которым 22-летняя участница недавних беспорядков в здании Конгресса США планировала продать российской разведке ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщают в понедельник американские СМИ.

Информацию об этих планах уроженки Пенсильвании Райли Джун Уильямс, по данным CNN, передал в ФБР ее бывший бойфренд. Он сообщил, что Уильямс "собиралась отправить лэптоп другу в Россию, а тот - собирался продать его СВР (Службе внешней разведки России - ИФ)". Бывший бойфренд утверждает, что девушка позвонила и сама рассказала ему об этом.

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Согласно поступившим следователям данным, даже если эта информация соответствует действительности, девушка по какой-то причине не смогла осуществить задуманное. В ФБР полагают, что компьютер либо все еще у нее, либо уничтожен.

В аппарате спикера Палаты представителей подтвердили, что у Пелоси украли ноутбук: он пропал, когда группа поддерживающих Дональда Трампа демонстрантов в январе прорвалась в Капитолий. Некоторые участники акции протеста действительно добрались в кабинете Пелоси. Однако пропавшее устройство, по словам помощника спикера палаты представителей, использовалось только для проведения презентаций и секретных данных на нем не было.

США Вашингтон Россия Нэнси Пелоси

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