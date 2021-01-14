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Пелоси сочла импичмент Трампу свидетельством верховенства закона в США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Объявленный Палатой представителей США импичмент президенту Дональду Трампу свидетельствует о том, что в Соединенных Штатах верховенствует закон, заявила спикер нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси.

"Сегодня в двухпартийном составе Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов", - сказала она журналистам перед подписанием документа об импичменте.

По ее словам, Трамп "представляет явную и насущную опасность для нашей страны, и мы еще раз показали, что чтим нашу присягу: защищать и отстаивать конституцию США".

"Я подпишу статью об импичменте с грустью и разбитым сердцем, думая о том, что это значит для нашей страны, о президенте, который подстрекает к мятежу", - сказала Пелоси.

Палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию об объявлении импичмента Трампу. Среди проголосовавших "за" было десять республиканцев.

В резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии, произошедшим на прошлой неделе во время утверждения Конгрессом результатов голосования коллегии выборщиков.

Теперь вопрос об импичменте будет рассмотрен в Сенате. Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

Беспорядки в Капитолии

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. В тот момент в Капитолии шло утверждение результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Трамп тот день проводил митинг для своих сторонников в Вашингтоне, во время которого призвал собравшихся прийти к зданию Конгресса США и высказать законодателям недовольство "украденными выборами". Это и легло в основу обвинений, приведших к второму для Трампа импичменту.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Штурм Капитолия

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США Дональд Трамп Нэнси Пелоси

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