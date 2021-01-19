Что случилось этой ночью: вторник, 19 января

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина". Днем ранее его арестовали до 15 февраля. Навальный будет жить в трехместной камере карантинного содержания.

– В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом. За минувшие сутки заразились более ста человек. Новый эпицентр появился в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

– На курорте в Домбае нашли двух пропавших туристов. В ночь на вторник стало известно о четырех выживших туристах, которые могли попасть под лавину. В горах погиб один человек.

– Великобритания установила мировой антирекорд по числу смертей от COVID за сутки. Умерли почти 600 человек. С начала пандемии почти 90 тысяч человек стали жертвами вируса.