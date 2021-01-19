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Brent подорожала до $55,08 за баррель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Brent дорожает во вторник, WTI, основные торги которой не проводились накануне из-за выходного в США, стабильна.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,6%), до $55,08 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,35 (0,6%), до $54,75 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,04 (0,08%) к уровню закрытия торгов в пятницу и торговались у $52,32 за баррель. 18 января в США торги не проводились из-за отмечания Дня Мартина Лютера Кинга.

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi. В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.

В центре внимания рынка во вторник - отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

"Прогнозы спроса вызывают основной интерес, учитывая новые волны локдаунов, которые мы видим в последний месяц или около того", - цитирует агентство Bloomberg аналитика ING Bank NV Уоррена Паттерсона.

Brent WTI США коронавирус

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