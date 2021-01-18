Рубль упал к бивалютной корзине из-за ситуации с Навальным

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром; рубль упал к бивалютной корзине из-за увеличения политических рисков после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,92-74,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,02 руб./$1 (+37,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,4 руб./EUR1 (+47,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42 копейки к уровню закрытия пятницы, до 80,94 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,04 копейки выше официального курса.

Задержание Навального и международная реакция на это

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро в связи с увеличением политических рисков вокруг России, связанных с задержанием Навального сразу после его возвращения из Германии, а также реакцией на это со стороны западных стран.

Ряд стран призвали российские власти освободить оппозиционера. С заявлением выступили глава Евросовета, главы МИД США и Канады. Министры иностранных дел стран Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального.

Вашингтон обеспокоен задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, видит в этом политику, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

США требуют немедленного освобождения Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту "Шереметьево", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Глава МИД Канады Марк Гарно в своем твиттере также осудил арест Навального.

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье, 17 января, из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

Ключевым событием для мировых рынков на этой неделе будет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, и инвесторам особенно интересно, насколько быстро он сможет запустить запланированные и изложенные им новые стимулы.

Как сообщалось, предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики включает прямые выплаты американцам в размере $1400, временное увеличение выплат безработным, а также повышение минимального уровня заработной платы на федеральном уровне до $15 в час. Эксперты считают, что Байдену не удастся провести его в таком виде через Конгресс.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также выступление в Сенате во вторник, 19 декабря, Джанет Йеллен, экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутой Байденом на пост министра финансов страны.

По данным источников The Wall Street Journal, Йеллен даст понять, что придерживается подхода, при котором курс доллара должен определяться рынком. Это будет означать, что позицией Минфина будет невмешательство в динамику доллара, от которой часто отступал нынешний президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о необходимости принятия Центробанком мер для ослабления доллара.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире.

Статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник снизилась на 0,4% - до $54,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,31% - до $52,2 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Экономика Китая увеличилась на 2,3% в 2020 году, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). В четвертом квартале объем ВВП подскочил на 6,5% - таким образом, темпы роста вернулись к докризисному уровню. Эксперты в среднем прогнозировали повышение китайского ВВП на 2,2% в 2020 году и на 6% в октябре-декабре. Тем временем, объем промпроизводства в КНР в декабре увеличился на 7,3%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц - до 287 установок. Количество установок увеличивается уже восемь недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 386 единиц.