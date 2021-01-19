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Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили митинг в Ереване

Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили митинг в Ереване
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Около сотни сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, вышли на митинг к зданию суда в Ереване, где во вторник должно пройти очередное заседание по делу бывшего главы республики, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в "Комитете по освобождению Роберта Кочаряна" сообщили, что сторонники экс-президента во вторник намерены провести акцию протеста против принятия премьером Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года условий перемирия в Нагорном Карабахе, согласно которым несколько районов в регионе перешли Азербайджану.

Участники акции выстроились перед зданием суда с плакатами "Сдавшие Шуши судят освободителей Шуши".

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог.

Армения Ереван Роберт Кочарян

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