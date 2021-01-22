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Зариф призвал Байдена отменить все санкции Трампа против Ирана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в статье для журнала Foreign Affairs призвал администрацию президента США Джо Байдена отменить все санкции, введенные предыдущей администрацией США, и спасти ядерную сделку.

"Администрация должна начать с безоговорочной отмены всех санкций, введенных... с момента, когда (экс-президент США Дональд) Трамп вступил в должность", - написал Зариф.

Он добавил, что давление на Иран много раз давало обратный результат.

"Администрация Байдена, вступающая в должность, все еще может спасти ядерную сделку, но только если она сможет проявить подлинную политическую волю в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать, что США готовы быть настоящим партнером в коллективных усилиях", - отметил глава МИД Ирана.

В ответ Иран также готов отменить все меры, которые он принял после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, пообещал Зариф. Но он уточнил, что возвращение к столу переговоров будет под угрозой, если Вашингтон или его союзники из ЕС потребуют новых условий для сделки, "которую тщательно прорабатывали годами переговоров".

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

Иран Джавад Зариф США Джо Байден

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