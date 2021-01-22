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Байден в первую очередь пообщается с лидерами союзных стран

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует провести серию телефонных разговоров с лидерами государств-союзников Вашингтона, сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я ожидаю, что у него будет серия телефонных звонков с зарубежными лидерами на следующей неделе", - сказала она.

Псаки отметила, что сначала это будут разговоры со странами-союзниками и партнерами США, среди которых будут и европейские государства. Также она заявила, что зарубежных поездок у Байдена пока не запланировано.

На этой неделе состоялась инаугурация Байдена на посту президента США.

США Джо Байден

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