Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 24.01В России 3 719 400+21 127В мире 98 746 982+569 874

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Китае в воскресенье спасатели смогли вызволить семерых шахтеров, которые оказались под завалами в результате взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Еще 18 января стало известно, что с группой выживших шахтеров удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши, и вскоре получили записку с сообщением, что в живых остаются 12 человек из 22, находившихся в шахте в момент аварии. Один из них позднее умер из-за тяжелых ранений, еще с одним связь установить пока не удалось.

Первым из шахты подняли горняка, который оказался в ловушке в стороне от того места, где находилась основная группа людей и куда спускали еду и медикаменты. Мужчина был сильно истощен и его сразу отправили в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека. Спасательная операция продолжается.

Сообщается, что лица шахтеров, проведших две недели под землей, были закрыты масками, чтобы свет не слепил им глаза.

Китай

Новости

США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

В Британии задумались о карантине для прибывающих из COVID-неблагополучных стран

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту группы спутников

Умершие знаменитости

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

СМИ узнали, что нацгвардейцы могут остаться в Вашингтоне до марта

Что случилось этой ночью: суббота, 23 января

Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже

Процесс по импичменту Трампа в Сенате США начнется 8 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');