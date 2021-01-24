В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Китае в воскресенье спасатели смогли вызволить семерых шахтеров, которые оказались под завалами в результате взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Еще 18 января стало известно, что с группой выживших шахтеров удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши, и вскоре получили записку с сообщением, что в живых остаются 12 человек из 22, находившихся в шахте в момент аварии. Один из них позднее умер из-за тяжелых ранений, еще с одним связь установить пока не удалось.

Rescuers found another miner trapped in a gold mine in east China on Sunday morning.

Twenty two miners have been trapped since a mine blast on Jan. 10 in Qixia, E China's Shandong Province https://t.co/fh1RkGpwqN pic.twitter.com/QnO03o7K5l — China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021

Первым из шахты подняли горняка, который оказался в ловушке в стороне от того места, где находилась основная группа людей и куда спускали еду и медикаменты. Мужчина был сильно истощен и его сразу отправили в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека. Спасательная операция продолжается.

Сообщается, что лица шахтеров, проведших две недели под землей, были закрыты масками, чтобы свет не слепил им глаза.