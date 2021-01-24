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SpaceX вывела на орбиту рекордную группу спутников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию из 143 мини-спутников, в том числе десять космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты с 133 государственными и коммерческими космическими аппаратами, а также десятью интернет-спутниками Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 по Москве).

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила успешную управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX

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