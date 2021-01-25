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Сильное землетрясение произошло на Аляске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Тихого океана в 1024 км к юго-западу от Анкориджа (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:16 мск в понедельник землетрясения имел координаты 54.90 градуса северной широты и -162.01 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 25 км западнее острова Долгой.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду этого землетрясения в 5,1. По ее данным, землетрясение произошло на глубине 35 км.

Аляска

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