Что случилось этой ночью: понедельник, 25 января

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах. Протестующие в субботу перекрыли дороги и тротуары на некоторых улицах. МВД не уточнило, какой ущерб понесли коммуникации города.

– Госдума рассмотрит ввод штрафов за незаконную благотворительность. Закон, который регламентирует сбор денег, действует с прошлого года. За его нарушение пока не предусмотрена ответственность.

– Глава Академии наук оценил потребность Белоруссии в третьей АЭС. Он убежден, что в ближайшие годы начнется рост производства, который создаст недостаток электроэнергии. Сейчас в Гродненской области вводят в эксплуатацию недавно построенную атомную станцию.

– 18-летний россиянин Есипенко победил чемпиона мира Карлсена. Это единственный россиянин на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. Пока он входит в пятерку лидеров.