В Новой Зеландии выявили первый случай COVID более чем за два месяца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии выявили первый с ноября прошлого года случай заражения коронавирусом COVID-19 за пределом карантинных изоляторов, и, вероятно, это "южноафриканский" штамм, сообщает в понедельник радиостанция Radio New Zealand.

Коронавирус нашли у 56-летней женщины из региона Нортленд. Недавно она вернулась из поездки по Европе и находилась в течение двух недель на самоизоляции. После завершения карантинного режима в отеле, спустя 10 дней, она вновь сдала тест на коронавирус, и у нее выявили COVID-19. Причем в данном случае, вероятно, речь идет о высоко заразном "южноафриканском штамме", отмечается в сообщении.

За несколько дней до тестирования у нее появились симптомы, характерные для коронавируса, поэтому она и сдала тест. В это время она путешествовала по Нортленду.

В Австралии, в свою очередь, решили закрыть авиасообщение с Новой Зеландией на трое суток после обнаружения там этого случая.

Новая Зеландия добилась значительных успехов в борьбе с пандемией. В стране с населением 5 млн человек было зарегистрировано всего 2288 случаев заражения и 25 смертей.