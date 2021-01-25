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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:52Заразились
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В ряде регионов Италии призвали подумать о применении "Спутника V"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Руководители некоторых областей Италии призывают власти страны использовать все возможные вакцины от COVID-19, в том числе "Спутник V", чтобы побыстрее защитить население, пишут римские СМИ.

По сообщению газеты "Мессаджеро", такой позиции придерживаются в областях Венето и Лацио. Руководители упомянутых регионов озвучили эту мысль во время рабочей встречи, в которой приняли участие министр здравоохранения Роберто Сперанца и министр по делам областей Франческо Бочча.

"Предложение заключается в том..., чтобы покупать российскую вакцину "Спутник V", а также китайские вакцины", - пишет газета. Также в Лацио и Венето выступают за то, чтобы на уровне ЕС подобные вакцины быстрее прошли процедуру сертификации.

"Министр Сперанца, со своей стороны, призывал делать ставку и на итальянскую вакцину ReiThera, однако ее испытания завершатся только к осени", - отмечает "Мессаджеро".

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Советник по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато пояснил журналистам, что необходимость в вакцинах из России и Китая вызвана тем, что темпы вакцинации в Италии уже разрешенными в ЕС препаратами невысоки. По его подсчетам, если не получится быстро сертифицировать вакцину от Johnson & Johnson и ограничиться продукцией от Pfizer, Moderna и AstraZeneca, то к июню в Италии прививки поставят только медперсоналу и гражданам старше 80 лет.

"Нужно ускорить работу над итальянской вакциной, а также - изучить, какие еще вакцины есть на рынке", - подытожил Д'Амато.

Губернатор Венето Лука Дзайя, по сообщению итальянских СМИ, призвал принимать решения о допуске на рынок ЕС той или иной вакцины без учета геополитических аспектов. Так, он предложил применять в Италии вакцины из КНР, если они будут одобрены на европейском уровне.

"Полагаю, что россияне также предпринимают действия, чтобы получить разрешение (в ЕС - ИФ) на применение "Спутника V". Считаю, что все вакцины, которые получат разрешение на применение, должны быть допущены на европейский рынок. Надеюсь, что на этот процесс не повлияют политические и идеологические аспекты" - сказал Дзайя.

"Мессаджеро" констатирует, что темпы вакцинации в Италии - действительно медленнее, чем планировалось. Изначально в стране рассчитывали на 28,2 млн доз вакцины к 31 марта 2021 года. Однако по последним прогнозам, эта цифра будет существенно ниже - 10 млн или максимум - 15 млн доз. Для защиты от коронавируса каждому человеку требуется по две дозы ныне применяемых вакцин.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус

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