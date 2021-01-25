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Москва объявила о начале работы экспертов РФ и США над продлением ДСНВ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские и американские эксперты уже приступили к практической работе над продлением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эксперты активно работают на этом направлении, это практическая работа, и она стартовала", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о перспективах отношений с новой администрацией США, Захарова отметила, что оценки российской стороны известны. Она напомнила, что при руководстве Соединенными Штатами Бараком Обамой и Дональдом Трампом не удалось "вывести отношения на должный уровень, (власти Соединенных Штатов - ИФ) только их усложняли".

"Мы исходим из того, что наши отношения должны быть улучшены, и есть масса сфер, где мы просто обязаны это сделать: это и вопросы международной стабильности, и безопасности, разоруженческая проблематика, и конечно вопросы, которые непосредственно связаны с жизнью и общением граждан двух стран", - сказала официальный представитель российского МИД.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена предложит Москве продлить Договор об СНВ-3 на пять лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 января сказал, что в Кремле приветствуют такое предложение, но официальная реакция поступит только после изучения деталей этой инициативы.

ДСНВ или СНВ-3 - договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Стороны ведут переговоры о его продлении.

МИД РФ Мария Захарова ДСНВ США

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