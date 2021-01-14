Голосование по запрету Трампу баллотироваться пройдет в случае утверждения импичмента

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что если верхняя палата Конгресса утвердит импичмент президенту Дональду Трампу, то будет поставлен вопрос о запрете ему баллотироваться снова.

"Судебный процесс в Сенате может начаться немедленно, с согласия нынешнего лидера сенатского большинства (Митча Макконнелла - ИФ), чтобы вновь созвать сенат на чрезвычайную сессию, или он начнется после 19 января", - цитирует телеканал CNN заявление Шумера.

"В Сенате США будет суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование по запрету ему баллотироваться снова", - добавил он.

Между тем, ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат США не вынесет вердикт по импичменту президенту Дональду Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

"Даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и шел быстро, окончательный вердикт не смог быть достигнут до того, как президент Трамп покинет свой офис. Это не мое решение, это факт", - говорится в заявлении Макконнелла.

Ранее большинство Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

После того, как дело об импичменте будет передано в сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента - меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.