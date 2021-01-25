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В РФ не выявили южноафриканский штамм коронавируса

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На территории РФ нет южноафриканского штамма коронавируса, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

"На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что разработанные в РФ и в мире тест-системы "эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский".

В пресс-службе сказали, что "южноафриканский вариант характеризуется рядом мутаций, в том числе в спайковом белке, который взаимодействует с клеточными рецепторами и является мишенью большинства коронавирусных вакцин". Кроме того, "южноафриканский вариант менее чувствителен к нейтрализующим антителам" в сыворотке крови больных, выздоравливающих от COVID-19, добавили в ведомстве.

"Некоторые исследователи сообщают о риске повторного заражения южноафриканским вариантом. Однако на настоящий момент нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, подтверждающих эти сообщения. Таким образом, данные вопросы ожидают дальнейшего изучения", - добавили в пресс-службе.

В конце 2020 года в ЮАР была обнаружена новая мутация коронавируса. По данным СМИ, южноафриканский тип инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, зафиксировали в общей сложности в 23 странах. На прошлой неделе случаи южноафриканского штамма были выявлены в Португалии.

Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус ЮАР

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