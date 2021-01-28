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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
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В мире из 100,8 млн заразившихся коронавирусом умерли 2,17 млн

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число погибших от связанных с COVID-19 заболеваний увеличилось за сутки до 2 174 129, выздоровели более 72 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 25 598 061 инфицированный, зафиксировано 429 195 летальных исходов и излечились более 15 млн человек.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 701 193, число умерших - 153 847, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу заразившихся остается у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 8 млн 996 876 заболевших, из них умер 220 161 человек, вылечились более 7,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 280,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 323 человека, в Индии - 111, в Бразилии - 1 032.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
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