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Арестован экс-глава госкомитета нацбезопасности Киргизии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Абдиль Сегизбаев, задержанный по подозрению в злоупотреблении должностным положением, взят под стражу до 25 марта, сообщает в среду пресс-служба Первомайского суда Бишкека.

Сегизбаев был задержан в понедельник. Экс-депутат парламента Киргизии Алмамбет Шыкмаматов пожаловался в Генпрокуратуру на незаконные действия Сегизбаева на посту главы спецслужбы - на умышленную дискредитацию трех депутатов парламента от фракции "Ата-Мекен" - самого Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева - и обвинение их в совершении преступления.

Осужденные депутаты

Шыкмаматов - один из трех депутатов оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен", которые в 2017 году были осуждены по разным статьям.

Бывший лидер фракции екебаев был приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинениям в коррупционных действиях, связанных с компанией-оператором мобильной связи "MegaCom" (ЗАО "Альфа-Телеком").

Салянова осуждена на пять лет с конфискацией имущества за злоупотребление положением на посту министра юстиции. Исполнение приговора суда отложено до достижения ее двухлетним ребенком 14-летнего возраста.

Оба депутата были лишены мандата согласно решению ЦИК Киргизии.

В 2018 году ГКНБ Киргизии за отсутствием состава преступления закрыл уголовное дело Шыкмаматова, которогму ранее назначили штраф в $71,5 тыс. за коррупцию и служебный подлог.

Сегизбаев возглавлял ГКНБ Киргизии с 2015 по 2018 год. Он баллотировался на досрочных выборах президента страны и набрал 1,4% голосов избирателей.

Киргизия Абдиль Сегизбаев

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