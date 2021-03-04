Председателя Верховного суда Киргизии привлекут к ответственности за коррупцию

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия при Совете судей разрешила привлечь председателя Верховного суда Киргизии Гульбару Калиеву к уголовной ответственности, сообщил "Интерфаксу" представитель комиссии. Это решение принято по представлению Генпрокуратуры страны.

Калиевой вменяют коррупцию (статья 310 УК Киргизии). В ее отношении возбуждено уголовное дело о коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд".

Комиссия также дала согласие на временное отстранение Калиевой от должности. Теперь это решение будет передано президенту Садыру Жапарову, а тот внесет его в парламент на согласование.

Решение дисциплинарной комиссии вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

На заседании Калиевой не было.

Она распространила через пресс-службу Верховного суда заявление, в котором назвал решение дисциплинарной комиссии незаконным, потому что заседание прошло без ее участия. Калиев напомнила, что предъявляла больничный лист и заявление с просьбой не рассматривать без нее этот вопрос.

"Кроме того, непонятна такая срочность принятия решения, тогда как законодательством предусматривается четырехмесячный срок на рассмотрение. Подобные действия идут вразрез с законодательством", - отметила Калиева.

Калиева с 2012 года занимала должность судьи и заместителя председателя Верховного суда Киргизии. В 2018 году была назначена председателем Верховного суда.