Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Председателя Верховного суда Киргизии привлекут к ответственности за коррупцию

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия при Совете судей разрешила привлечь председателя Верховного суда Киргизии Гульбару Калиеву к уголовной ответственности, сообщил "Интерфаксу" представитель комиссии. Это решение принято по представлению Генпрокуратуры страны.

Калиевой вменяют коррупцию (статья 310 УК Киргизии). В ее отношении возбуждено уголовное дело о коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд".

Комиссия также дала согласие на временное отстранение Калиевой от должности. Теперь это решение будет передано президенту Садыру Жапарову, а тот внесет его в парламент на согласование.

Решение дисциплинарной комиссии вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

На заседании Калиевой не было.

Она распространила через пресс-службу Верховного суда заявление, в котором назвал решение дисциплинарной комиссии незаконным, потому что заседание прошло без ее участия. Калиев напомнила, что предъявляла больничный лист и заявление с просьбой не рассматривать без нее этот вопрос.

"Кроме того, непонятна такая срочность принятия решения, тогда как законодательством предусматривается четырехмесячный срок на рассмотрение. Подобные действия идут вразрез с законодательством", - отметила Калиева.

Калиева с 2012 года занимала должность судьи и заместителя председателя Верховного суда Киргизии. В 2018 году была назначена председателем Верховного суда.

Киргизия Гульбара Калиева Верховный суд Генпрокуратура ГКНБ

Новости по теме

Новости

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Пандемия коронавируса

Украинский премьер заявил о начале третьей волны пандемии в стране

Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

В Бишкеке заявили о взломе аккаунта президента Киргизии в фейсбуке

Хуситы сообщили о ракетном ударе по объекту Saudi Aramco

Что случилось этой ночью: четверг, 4 марта

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Facebook снял запрет на политическую рекламу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');