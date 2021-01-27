Новый глава Госдепа заявил, что мир нуждается в лидерстве США

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Mark Makela/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что международному сообществу нужно лидерство Вашингтона, поскольку именно его направляющая роль позволит миру лучше справляться с глобальными проблемами.

"Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США", - сказал он во время приветственного выступления в Госдепе.

Он отметил, что США до сих пор обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других стран ради общего блага.

По его словам, мир сейчас смотрит на то, смогут ли США "исцелить свою нацию", применить дипломатию при контактах с союзниками и партнерами, чтобы противостоять таким вызовам современности, как пандемия коронавируса, экономический кризис, климатические изменения, опасности для демократии, расовое неравенство, угрозы глобальной стабильности со стороны "противников и соперников".

Ранее Блинкен, которого накануне Сенат американского Конгресса утвердил новым госсекретарем США, провел телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств ряда стран. Первым собеседником стал министр иностранных дел Канады Марк Гарно, затем состоялись разговоры с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом, министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.