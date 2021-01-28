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В ЕС договорились о совместимости сертификатов о COVID-вакцинации

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила в четверг, что государства-члены ЕС при ее поддержке и в соответствии с указаниями Евросовета от 10-11 декабря 2020 года и 21 января 2021 года приняли основные принципы доказательства проведенной вакцинации от коронавируса.

"Я приветствую принятие руководящих принципов по доказательству в медицинских целях вакцинации. Нам нужен общий подход к сертификатам о вакцинации, и я рассчитываю на продолжение сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения", - сказала член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

По ее словам, совместимые в разных странах сертификаты о вакцинации станут "важным инструментом для граждан во время пандемии, но также и после ее преодоления".

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Принятые принципы предусматривают совместимость сертификатов о вакцинации, "то есть содержание сертификатов о вакцинации будет единообразным и установит минимальный набор данных для каждого сертификата", поясняет Еврокомиссия в своем коммюнике.

Принципы также устанавливают основу для доверия к подлинности и полноте сертификатов, работа над которой будет продолжена в цифровой сфере здравоохранения, в том числе для дальнейшего определения необходимых мер защиты и безопасности данных.

Руководящие принципы нацелены на такую схему применения сертификатов, которая может использовать как бумажные, так и цифровые носители, обеспечивая совместимость национальных подходов разных стран и строгую защиту личных данных.

В Еврокомиссии уточняют, что принятые рекомендации в основном нацелены на вакцинацию против COVID-19, но в будущем могут быть использованы в качестве основы для подтверждения вакцинационного статуса граждан.

Вместе с тем, руководители институтов ЕС уже неоднократно отмечали, что вопрос использования таких сертификатов для иных, кроме медицинских, целей, например, для зарубежных поездок является темой будущих дискуссий, и его постановка в настоящий момент, когда вакцинация только началась, является преждевременным.

ЕС коронавирус

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