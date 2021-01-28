Митингующие в Ереване попытались попасть в здание правительства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стычки между оппозицией и полицией произошли в четверг у здания правительства Армении в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытаются попасть в здание правительства.

Митинг организован отдельными оппозиционерами, представителей каких-либо партий нет.

Акции против Пашиняна начались в ноябре 2020 года после принятия условий перемирия в Нагорном Карабахе, согласно которым несколько районов в регионе перешли Азербайджану.