Почти все страны ЕС осудили "подавление мирных протестов" в РФ

К заявлению государств Евросоюза не присоединилась лишь Венгрия

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Практически все страны ЕС на постоянном совете ОБСЕ призвали Россию незамедлительно освободить задержанных в ходе акций протеста в РФ 23 января.

"Мы осуждаем жестокое подавление мирных протестов в городах по всей России в субботу, 23 января", - говорится в заявлении 26 стран ЕС.

Заявление озвучил на постоянном совете ОБСЕ представитель Португалии. Он пояснил, что выражает мнение почти всех стран ЕС. В списке подписавших заявление из Евросоюза нет только Венгрии.

"Мы призываем российские власти незамедлительно освободить тех, кто был незаконно задержан, и повторяем свой призыв освободить Алексея Навального", - отмечается в заявлении.

Страны ЕС призвали российские власти гарантировать право свободы на проведение мирных собраний и выполнять обязательства по соблюдению прав человека.

23 января во многих городах РФ, в том числе в Москве и Петербурге, прошли акции в поддержку Навального, арестованного на 30 суток.