Лукашенко рассказал, что перед его инаугурацией готовилась провокация

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами в пятницу рассказал о готовящейся провокации накануне его инаугурации.

"Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты.. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - рассказал Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Как сообщалось, церемония инаугурации Лукашенко прошла во Дворце Независимости в Минске 23 сентября 2020 года, при этом заранее она не анонсировалась. Сам Лукашенко в ответ на упреки западных стран в проведении "тайной" инаугурации заявил, что это мероприятие - внутреннее дело республики и Минск не обязан предупреждать об этом другие государства.

По информации госагентства БелТА на нее были приглашены несколько сотен человек, в их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД, 23 сентября в различных населенных пунктах страны было зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в этот день было задержано 364 гражданина, из них 252 в Минске.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.