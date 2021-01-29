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Лукашенко рассказал, что перед его инаугурацией готовилась провокация

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами в пятницу рассказал о готовящейся провокации накануне его инаугурации.

"Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты.. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - рассказал Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Как сообщалось, церемония инаугурации Лукашенко прошла во Дворце Независимости в Минске 23 сентября 2020 года, при этом заранее она не анонсировалась. Сам Лукашенко в ответ на упреки западных стран в проведении "тайной" инаугурации заявил, что это мероприятие - внутреннее дело республики и Минск не обязан предупреждать об этом другие государства.

По информации госагентства БелТА на нее были приглашены несколько сотен человек, в их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД, 23 сентября в различных населенных пунктах страны было зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в этот день было задержано 364 гражданина, из них 252 в Минске.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Александр Лукашенко Белоруссия

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