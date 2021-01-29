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Канада ужесточила правила въезда в страну

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Канады приняло решение о введении более строгих правил в отношении прибывающих путешественников из-за появления новых штаммов коронавирусной инфекции – теперь въезжающие в страну должны будут по прибытии сдать тест на отсутствие COVID-19, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"Въезжающим в страну придется в определенной гостинице до трех дней ждать результатов теста, (оплачивая пребывание) за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем $2 тыс. Те, у кого результат будет отрицательным, смогут затем придерживаться режима карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По его словам, путешественники, у которых тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных государственных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Премьер-министр Канады также сообщил, что канадские авиаперевозчики Air Canada, WestJet, Sunwing и Air Transat приостанавливают полеты в страны Карибского бассейна и Мексику до 30 апреля. "Им придется договариваться со своими клиентами, которые в настоящее время находятся в этих регионах, об организации обратных рейсов", - сказал Трюдо.

Премьер заявил, что с 1 февраля все международные пассажирские рейсы должны приземляться лишь в аэропортах четырех канадских городов: Ванкувера, Торонто, Калгари и Монреаля.

Канада ранее уже ввела строгие правила въезда: так, все въезжающие на территорию страны должны были предоставить отрицательный тест на COVID-19, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия, а также придерживаться режима самоизоляции на протяжении 14 дней.

С начала пандемии коронавируса в Канаде было зафиксировано почти 770 тыс. заражений COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли почти 20 тыс. человек, более 694 тыс. полностью выздоровели.

Канада коронавирус

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