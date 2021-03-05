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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
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В Канаде одобрили четвертую вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Канаде в пятницу разрешили применять вакцину производства компании Johnson & Johnson от коронавируса, сообщает канадское телевидение.

Это уже четвертый одобренный в Канаде препарат от COVID-19.

Канада заказала у Johnson & Johnson в общей сложности 10 млн доз с возможностью дозаказа еще 28 млн. Большая часть доз должна поступить в страну до конца сентября.

В январе Johnson & Johnson заявила, что эффективность ее вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%.

Ранее в марте Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) также одобрило экстренное применение в страны однодозовой вакцины Johnson & Johnson против коронавируса.

Канада Johnson & Johnson коронавирус

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