Российский Су-24 совершил пролет вблизи эсминца ВМС США в Черном море

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Шестой оперативный флот ВМС США сообщил о пролете российского боевого самолета Су-24 вблизи американского ракетного эсминца USS Donald Cook (DDG 75), находящегося в акватории Черного моря.

"Дональд Кук" действовал в международных водах Черного моря, когда российский Су-24 совершил пролет вблизи него на низкой высоте", - говорится в сообщении. По имеющимся данным, пролет был совершен в воскресенье.

На опубликованном на сайте флота видео видно, как Су-24 пролетает на большой скорости и очень низкой высоте вблизи левого борта корабля параллельно его ходу.

Как сообщал "Интерфакс", эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), который способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, вошел в Черное море 23 января. Вслед за ним 28 января в Черное море зашел аналогичный американский эсминец USS Porter (DDG-78).

За ними, как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, ведет слежение Черноморский флот России.

В настоящее время в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США USNS Laramie, зашедший туда 25 января, который обеспечивает корабли топливом и всеми необходимыми припасами, чтобы они не заходили в порты.

USS Donald Cook, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами USS Porter, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.