ВМС Украины и США провели тренировку в акватории Черного моря

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских мил вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

Как сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ, целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Отмечается, что все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

В ВМС ВСУ подчеркнули, что это первые в текущем году тренировки типа PASSEX с кораблями США. Они являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами.

"Я с нетерпением жду будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом", - отметил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.