Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ Европы в январе 2021 года установил новый исторический рекорд - 25,49 млрд куб. м, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Предыдущий максимум (24,177 млрд куб. м) был зафиксирован в январе 2017 года. База GIE охватывает период с 2011 года, однако ранее мощности ПХГ были намного меньше, как и любые возможные показатели отборов.

На конец января европейские подземки были заполнены уже на 51,6%, что заметно ниже среднего показателя за последние пять лет (53,83%). За последние годы на ту же дату ниже показатель был только в 2017 и 2018 году.

На наступившей неделе (в среду или в четверг) уровень наполненности европейских ПХГ уйдет ниже 50%.

В минувшем месяце довольно распространённым стал тезис о том, что причина рекордных отборов - в сокращенном транзите российского газа через Украину: в январе "Газпром" (MOEX: GAZP) прокачивает через Украину в среднем 124 млн куб. м в сутки после 183 млн куб. м в декабре. Снижение транзита есть - на 58 млн куб. м в сутки, однако отборы выросли на значительно большую величину: до 822 млн куб. м в среднем в сутки в январе с 530 млн куб. м в декабре.

Температура воздуха в Европе в январе 2021 была примерно на 2,5 градуса Цельсия ниже, чем в декабре и на четыре градуса ниже, чем в январе 2020. Более холодной погода была как раз в том самом январе 2017 года.

Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в январе 2021 года упало по отношению к январю 2020 года на 55% - это 5,6 млрд куб. м за месяц, или 180 млн куб. м в сутки. Весь свободный объем сжиженного газа перетягивает на себя премиальный рынок - Северо-Восточная Азия, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.

Все страны Европы (за исключением Португалии - там рост 1,5%) в январе сократили прием СПГ.

На 95% упало использование СПГ в Нидерландах (при этом "Газпром" сообщил, что нарастил поставки на 21,2%). Нидерланды в январе не получали новый газ с терминалов СПГ - символические величины поступали в ГТС из запасов в резервуарах терминала. Согласно данным мониторинга Bloomberg, терминал в Роттердаме в январе получил два танкера из России (с "Ямала СПГ" "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), Total (SPB: TOT), CNPC и CRF) и один танкер из США - все они были перегружены для поставки на другие рынки. Бельгийский терминал в Зеебрюгге в январе только переваливал на другие рынки российский СПГ (пять партий).

Польша более чем в два раза - на 55% сократила прием "газа свободы", замещая его газом "Газпрома" (рост поставок в январе на 89,9%), с которым, как известно, не желает продлевать контракт после 2022 года.

Италия нарастила закупки газа у "Газпрома" более чем в три раза (на 221,5%) и сократила импорт СПГ на 42%. Франция нарастила закупки газа в России на 77,3% и сократила импорт СПГ на 68%.

Турция в январе увеличила прием газа "Газпрома" на 20,8%. Турецкая статистика по импорту СПГ не так оперативно доступна, как европейская, но видно, что с июля республика резко сократила прием СПГ, а состав поставщиков сузился, к примеру, в ноябре - до трех стран: Алжира, Катара и Нигерии.

Хорватский терминал на острове Крк 29 января провел вторую - политическую - церемонию запуска (на самом деле он работает с 1 января) с участием премьер-министра страны Андрея Пленковича и министра внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Примечательно, что в этот день, как и в последующие, терминал был "сухой": с 26 как минимум по 31 января он не отправлял газ в газотранспортную сеть.

Вклад ветрогенерации в энергобаланс Европы в январе 2021 года в среднем составил 13,4% после 15,3% в декабре 2020.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы - голландской TTF сложилась в январе на уровне $257 за тысячу кубометров по сравнению с $202 в декабре. В середине месяца цена достигла максимума за более чем два года - $335 за тысячу кубометров. В первый день февраля котировки закрылись на уровне $227 за тысячу кубометров.