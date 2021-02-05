Голландцев призвали соблюдать социальную дистанцию на катках

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Нидерландах неделю стоят морозы, каналы и пруды покрылись льдом, и чиновники призвали жителей страны осторожней кататься на коньках, а также соблюдать там социальную дистанцию и комендантский час.

Ice skating on the canals of Amsterdam The Netherlands 🇳🇱 pic.twitter.com/UY9ExJxeZg — My Beautiful Destination (@MyBeauDes) January 31, 2021

Премьер-министр страны Марк Рютте призвал сограждан выйти из дома и насладиться зимой и морозом, но призвал их кататься осторожно и избегать травмоопасных моментов. По его данным на 5 февраля, в больницах страны находились больше 2000 больных с COVID-19. Он добавил, что больницы не хотят получить новых пациентов с переломами. В связи с этим он попросил людей не падать на катках, осторожней ездить на машинах и на велосипедах по скользким дорожкам, пишет NLTimes.

Также в этот день мэр Неймегена Хуберт Брулс предупредил, что даже во время игр в снегу или катания на льду нужно соблюдать социальное дистанцирование и не кататься впятером, держась за руки.

Конькобежная ассоциация ранее выпустила новые правила, по которым люди от 18 лет и старше могут кататься либо в одиночку, либо по двое и держать дистанцию в полтора метра от прочих. Соревнования запрещены, раздевалки, буфеты и души при катках работатьь не будут.

Рютте не исключил, что в 2021 году в Нидерландах удастся провести знаменитые соревнования по конькобежному спорту "Эльфстедентохт". Это гонка протяженностью около двухсот километров, трасса которой проходит по рекам и каналам на севере Нидерландов. Турнир не проводился с 1997 года, так как лед не был достаточно крепким.

В связи с коронавирусом в Нидерландах действует комендантский час, закрыты школы и открыты только магазины, продающие товары первой необходимости.

С начала пандемии, по данным счетчика Worldometers, в Нидерландах СOVID-19 заразился 997 751 человек, в том числе за последние сутки - 4321 человек. Умерли 4294 заболевших.