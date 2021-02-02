В Белоруссии выяснили, что некоторые виды рака могут защищать от COVID

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что онкопациенты относятся к группе риска по заболеванию коронавирусом, белорусские онкологи заметили связь между случаями заражения COVID-19 и некоторыми видами рака.

"Мы предполагали, что онкопациенты ввиду их ослабленного состояния здоровья будут в группе риска по коронавирусу. Но оказалось, что при некоторых злокачественных опухолях COVID-19 они заражаются намного реже", - рассказал журналистам в Минске во вторник заместитель директора по научной работе ГУ "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им Н.Н.Александрова" Сергей Красный.

В качестве примера он привел больных некоторыми видами лимфом ("видимо, их защищает уровень лимфоцитов в крови"), а также пациентов, получающих серьезную гормональную и противоопухолевую терапию ("например, при 4-й стадии рака предстательной железы"). "Эти пациенты реже заболевают коронавирусом, по нашим наблюдениям", - отметил он.

Красный также рассказал, что во время пандемии коронавируса онкологические службы в Белоруссии принимали пациентов в прежнем объеме. Перед поступлением для лечения в стационар все онкопациенты сдавали ПЦР-тест на коронавирус, а после поступления делали им делали томографию. "Порой при отрицательном тесте выявлялась пневмония", - признался специалист.

Однозначного же ответа относительно вакцинации от коронавируса белорусские онкологи дать пока не готовы: данный вопрос еще будет требовать дополнительного изучения и специальных исследований. Тем не менее, по словам Красного, онкоспециалисты склоняются к тому, чтобы рекомендовать большей части больных раком прививку от COVID-19 - тем, кто находится в состоянии ремиссии и заболевания которых не являются противопоказаниями для вакцинации.