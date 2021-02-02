Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

В Белоруссии выяснили, что некоторые виды рака могут защищать от COVID

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что онкопациенты относятся к группе риска по заболеванию коронавирусом, белорусские онкологи заметили связь между случаями заражения COVID-19 и некоторыми видами рака.

"Мы предполагали, что онкопациенты ввиду их ослабленного состояния здоровья будут в группе риска по коронавирусу. Но оказалось, что при некоторых злокачественных опухолях COVID-19 они заражаются намного реже", - рассказал журналистам в Минске во вторник заместитель директора по научной работе ГУ "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им Н.Н.Александрова" Сергей Красный.

В качестве примера он привел больных некоторыми видами лимфом ("видимо, их защищает уровень лимфоцитов в крови"), а также пациентов, получающих серьезную гормональную и противоопухолевую терапию ("например, при 4-й стадии рака предстательной железы"). "Эти пациенты реже заболевают коронавирусом, по нашим наблюдениям", - отметил он.

Красный также рассказал, что во время пандемии коронавируса онкологические службы в Белоруссии принимали пациентов в прежнем объеме. Перед поступлением для лечения в стационар все онкопациенты сдавали ПЦР-тест на коронавирус, а после поступления делали им делали томографию. "Порой при отрицательном тесте выявлялась пневмония", - признался специалист.

Однозначного же ответа относительно вакцинации от коронавируса белорусские онкологи дать пока не готовы: данный вопрос еще будет требовать дополнительного изучения и специальных исследований. Тем не менее, по словам Красного, онкоспециалисты склоняются к тому, чтобы рекомендовать большей части больных раком прививку от COVID-19 - тем, кто находится в состоянии ремиссии и заболевания которых не являются противопоказаниями для вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Красный Белоруссия Коронавирус

Новости

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ из-за холодов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');