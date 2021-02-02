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Таможня Молдавии изъяла у дипломата РФ незадекларированные $60 тысяч

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Таможенная служба Молдавии (ТСМ) проводит расследование по факту незаконного вывоза валюты российским дипломатом.

Как сообщила во вторник вечером пресс-служба ТСМ, валюта на сумму более $60 тыс. была обнаружена в воскресенье в аэропорту Кишинева в ручной клади у российского дипломата Кирилла Абрамова, который занимает должность атташе в посольстве РФ. Он вместе с супругой пытался вывезти валюту из Молдавии, не указав ее в декларации.

Согласно сообщению ТСМ, "во время проверки безопасности ручной клади в аэропорту поступил сигнал от пограничной полиции о наличии серьезных оснований полагать, что личный багаж дипломата, аккредитованного в Кишиневе, содержит предметы, вывоз которых запрещен законодательством Молдавии".

"В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже обнаружена незаявленная иностранная валюта, стоимость которой превышает максимальную сумму, разрешенную к вывозу законодательством Молдавии", - пояснили в ведомстве.

Дело расследуется Таможенной службой. Как пояснили в пресс-службе, таможня принимает "необходимые меры для установления всех обстоятельств, после чего принимает соответствующее решение".

Сотрудника посольства РФ в Молдавии не задержали, поскольку согласно международным конвенциям лиц с дипломатическим статусом полиция не вправе задерживать.

Правоохранительные органы устанавливают происхождение денег, которые на время расследования изъяли. Если докажут, что эти деньги дипломат получил законным путем, то, согласно закону, их вернут владельцу.

Российское дипломатическое ведомство пока никак не прокомментировало ситуацию.

Согласно законодательству Молдавии, физические лица обязаны письменно декларировать таможенным органам суммы, превышающие 10 тыс. евро (или их эквивалент) на человека.

Молдавия РФ

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