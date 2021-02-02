ЕС решительно осудил военный переворот в Мьянме

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз самым решительным образом осудил военный переворот в Мьянме как неприемлемую попытку насильственно перечеркнуть волю народа этой страны.

"На всеобщих выборах 8 ноября 2020 года своей высокой явкой народ Мьянмы выразил твердую веру в демократический процесс. Эти выборы стали важной вехой в переходе к демократии в стране", - заявил во вторник от имени ЕС его высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Любые утверждения о нарушениях при голосовании должны быть урегулированы в рамках надлежащих юридических и административных каналов, - подчеркнул он. - Насильственное попрание выбора народа Мьянмы незаконно, противоречит принципам демократии и отбрасывает страну назад".

Глава дипломатии ЕС напоминает, что ЕС был стойким сторонником перехода Мьянмы к гражданской и демократической системе, ее мирного процесса и национального примирения, а также ее всеобъемлющего социально-экономического развития.

Он призывает военных немедленно и без каких-либо условий освободить президента, государственного советника и всех арестованных, проявлять максимальную сдержанность, восстановить связь и уважать права человека, свободу выражения мнений, основные свободы и верховенство закона.

ЕС также призывает их немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить гражданское правление, открыть работу вновь избранного парламента и приступить к процессу назначения президента, вице-президентов и нового правительства.

"Мы готовы поддержать диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, которые хотят добросовестно урегулировать ситуацию и вернуться к конституционному порядку", - говорится в заявлении.

ЕС ожидает, что безопасность граждан как Мьянмы, так и образующих ее штатов будут обеспечены, и рассмотрит все имеющиеся у него варианты, чтобы гарантировать торжество демократии.