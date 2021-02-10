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ЕС рассмотрит адресные санкции против военных в Мьянме

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В связи с военным переворотом в Мьянме Европейский союз рассматривает варианты дополнительных адресных санкций против частных лиц и предприятий, принадлежащих военным в этой стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента.

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Боррель отметил, что население Мьянмы "не виновато и не подлежит наказанию".

Возможные санкции по Мьянме будут рассмотрены 22 февраля Советом ЕС по иностранным делам.

Военный переворот в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Все полномочия переданы командующему вооруженными силами. Первая сессия нового демократически избранного парламента отменена, арестованы сотни людей, в том числе президент Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи. Телеканалы закрыты, а также заблокирован Facebook.

ЕС Мьянма

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