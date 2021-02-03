Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35 в случае победы РФ в тендере на 110 истребителей, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
Он заявил, что достигнута предварительная договоренность с индийской корпорацией HAL. По его словам, "Рособоронэкспорт" уже направил индийской стороне предложение о поставке истребителей МиГ-35 в рамках полученного запроса на информацию (RFI), а в ходе авиасалона МАКС-2019 были проведены полеты индийских летчиков на МиГ-35.
"Ожидаем объявление индийской стороной тендера на поставку самолетов. Но более быстрая и надежная работа по этому вопросу и поставка самолетов может быть организована на основе межправительственного соглашения", - сказал замглавы ФСВТС.
В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что Россия получила приглашение к участию в индийском тендере на 110 истребителей и намерена предложить авиационный комплекс МиГ-35, продолжающий линейку самолетов семейства "МиГ", уже стоящих на вооружении индийских вооруженных сил.
В свою очередь источник "Интерфакса" в сфере военно-технического сотрудничества заявил, что для участия в этом тендере помимо МиГ-35 будут предложены и Су-35, так как "пока неизвестна точная конфигурация пожеланий индийского заказчика".
Помимо российских истребителей, в этом тендере планируют участвовать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.
Ранее сообщалось, что по условиям тендера на закупку 110 многоцелевых истребителей для ВВС Индии, 17 из них должны быть поставлены готовыми, а остальные 93 построены в Индии по лицензии местным "стратегическим партнером". Также задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров. Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-$18 млрд.
В корпорации "МиГ" ранее выражали готовность поставить МиГ-35 в Индию на эксклюзивных условиях, в том числе передать уникальные технические решения и локализовать производство истребителей на территории страны.
МиГ-35 считается самым совершенным самолётом в семействе истребителей "МиГ". Он способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль". Самолёт может выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно. В состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны).