В Ереване задержали участников акции с требованием отставки Пашиняна

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задерживают участников акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая проходит в среду утром в Ереване рядом с парламентом.

К парламенту Армении пришли несколько сотен человек, акция организована "Движением спасения родины", объединяющим 17 оппозиционных партий.

По предварительным данным, задержаны около десяти человек, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Парламент Армении на заседании в среду обсуждает поправки в судебный кодекс.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджан получил несколько районов в регионе.