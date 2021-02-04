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Украину призвали перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из РФ, заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - сказал он в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды в четверг.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас. "Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком - "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" (госпредприятие, оператор всех АЭС Украины) в присутствии украинского президента Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым блоком, получившим разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Юрий Витренко Украина США

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