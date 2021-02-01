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Куба с 6 февраля введет карантин для въезжающих из-за рубежа

Однако организованных туристов он не коснется

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Куба с 6 февраля вводит обязательный карантин для прибывающих на остров, но российские организованные туристы не обязаны будут его проходить, сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

"Ситуация с коронавирусом на Кубе сейчас самая сложная за все время, поэтому c 6 февраля вводится обязательный 5-дневный карантин по въезду. Изоляцию должны будут пройти самостоятельные туристы и кубинцы. Организованных путешественников, которые отправляются на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, это не коснется", - сказал он.

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Пельисер уточнил, что отбывать изоляцию самостоятельные туристы будут в отелях за свой счет, в свою очередь граждане Кубы смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно.

"Думаю, что мера с карантином продлится 15-21 день, хотя точно сказать сложно. В середине февраля мы ждем пика заражения на Кубе. Но одновременно стартует вакцинация, это нам поможет", - отметил он.

Пельисер также добавил, что в связи с возросшим числом заражений на Кубу были значительно ограничены рейсы из Доминиканы, США, Мексики, Панамы. "К сожалению, многие прибывающие не соблюдали меры безопасности", - сказал он.

По состоянию на 1 февраля на Кубе зарегистрировано почти 27 тыс. случаев COVID-19, суточный прирост составляет 1 тыс. человек.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в октябре, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. Рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, на большой остров туристам въезжать запрещено.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать который нужно не раньше 72 часов до поездки. По прилету анализ будет взят повторно. Факт прохождения вакцинации этих правил не отменяет. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Куба Коронавирус

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