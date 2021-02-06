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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Telegram заблокировал каналы с персональными данными сотрудников правоохранительных органов. Роскомнадзор ранее уже требовал заблокировать эту информацию. Компания Apple не позволяет обновить Telegram для своих смартфонов из-за призывов к насилию на некоторых каналах.

– В следующем году в России начнутся испытания многоразового ракетного двигателя. Он должен работать на метане и обладать тягой 85 тонн. На разработку выделили более шести миллиардов рублей.

– Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Девять лет назад он впервые получил премию "Оскар". Пламмер прославился благодаря роли в фильме "Звуки музыки".

– Кокорин дебютировал за "Фиорентину". Российский нападающий вышел на замену во втором тайме. Его клуб проиграл всухую миланскому "Интеру".

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