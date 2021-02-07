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Вакцина AstraZeneca показала ограниченную эффективность против нового штамма COVID-19

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает лишь ограниченную защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, протекающих в легкой форме. Как сообщила Financial Times, это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными.

"При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B.1.351", - сказал представитель AstraZeneca изданию.

В компании отметили, что Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Там рассчитывают, что вакцину удастся подготовить "к осенним поставкам".

"Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Возникновение в Великобритании и ЮАР новых, более заразных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, вызывает серьезные опасения с конца прошлого года. Есть предположения, что они не только более заразные, но и более летальные. Кроме того, появились вопросы об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса.

Хроника коронавируса. Февраль.

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ЮАР AstraZeneca Коронавирус COVID-19

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