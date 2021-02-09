ЕС одобрил отправку первой партии вакцины от COVID-19 в Японию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Отправка первой партии вакцины от коронавируса Pfizer одобрена Евросоюзом, сообщил журналистам министр по делам административной реформы Японии Таро Коно, назначенный премьер-министром страны ответственным за вакцинацию населения.

Коно не уточнил, сколько доз войдет в первую партию и когда она должна прибыть в страну.

По его словам, одобрение властей ЕС должна получать каждая партия препарата.

Как сообщалось, в начале февраля японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги в ходе онлайн беседы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом попросил оказать содействие в обеспечении стабильных поставок в Японию вакцин против COVID-19, сообщают местные СМИ.

Он заявил, что не хочет, чтобы решение ЕС о контроле экспорта вакцин повлияло на запланированные поставки.

Коно ранее предупреждал, что ограничения ЕС на экспорт вакцин уже оказывают влияние на поставки в страну.

Премьер-министр Есихидэ Суга сообщил журналистам ранее, что массовая вакцинация населения страны должна начаться до 20 февраля.

Вопрос прививок населения стоит в Японии достаточно остро в связи с запланированными на июль-август 2021 года летними Олимпийскими играми в Токио. Как свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, часть населения страны выступает против проведения Олимпиады из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Японии выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 6,4 тыс. человек.