Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 14.02В России 4 071 883+14 185В мире 108 536 882+347 905

В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Японии в воскресенье выдал разрешение на применение в стране вакцины компании Pfizer от COVID-19, сообщает издание The Mainichi.

Данный препарат стал первым среди вакцин от коронавируса, получившим одобрение со стороны японских властей.

В минувшую пятницу Япония получила 400 тыс. доз вакцины с предприятия Pfizer в Бельгии. Вакцина должна вводиться двумя дозами с интервалом с три недели.

Ожидается, что вакцинационная кампания стартует в Токио в среду.

По данным газеты, первыми вакцину получат 20 тыс. врачей и медсестер, которые согласились участвовать в исследовании с целью выявить возможные побочные эффекты препарата. Затем с марта ее будут выдавать еще 3,7 млн сотрудников сферы здравоохранения, потом не ранее с апреля - 36 млн человек в возрасте 65 лет и старше.

Пандемия коронавируса

За ними последуют люди с сопутствующими заболеваниями, например, диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также лица, работающие в домах престарелых. После этого прививать будут остальные категории населения.

В воскресенье генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заверил, что произошедшее накануне на северо-востоке Японии землетрясение, сопровождавшееся масштабным отключением электричества, не повлияло на условия хранения вакцины Pfizer, которую требуется держать при температуре примерно минус 75 градусов по Цельсию.

The Mainichi напоминает, что испытания вакцины за рубежом на 43 тыс. человек продемонстрировала 95% ее эффективности, то есть после вакцинирования этим препаратом вероятность заразиться COVID-19 снижается в 20 раз. В Японии в испытаниях участвовали 160 человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии заразились COVID-19 свыше 413,1 тыс. человек, более 6,8 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 380 569 человек.

Хроника коронавируса. Февраль.

14
В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-1911 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Коронавирус Pfizer

Новости по теме

Новости

Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире

Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 февраля

Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента охотой на ведьм

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Что произошло за день: суббота, 13 февраля

Поставки вакцины Pfizer на Украину были задержаны

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

В Италии приступило к работе новое правительство

Дипломат назвал цензурой блокировку Twitter аккаунта делегации РФ в Вене

МИД РФ объяснил ротацией отъезд нескольких дипломатов из Лондона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');