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Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"

Транзит газа через Литву в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU -Транзит газа через Литву в Калининградскую область РФ временно остановлен по просьбе "Газпрома", говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

Причины остановки транзита не сообщаются..

Газ в этот регион поставляется транзитом через Литву и Белоруссию. Оперативные данные на сайте Amber Grid уже показали сокращение транзита в Калининградскую область до нуля.

Amber Grid отмечает, что это не будет иметь финансовых последствий для компании.

По данным Amber Grid, потоки газа в Литву из Белоруссии являются стабильными. Литовские потребители газа обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но и через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), из Латвийского газохранилища.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно ему, газ поставляется по форме "транспортируй или плати" (ship-or-pay).

В самой западной области России действует Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ), которое начало работу в 2013 году. В настоящее время, по данным справки на сайте "Газпрома", в составе КПХГ действуют четыре резервуара хранения газа, оперативный резерв - 174 млн кубометров.

Газпром Калининградская область Литва Amber Grid

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