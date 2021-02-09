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Литовских политиков озадачила приостановка транзита газа через Литву в Калининград

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Литовские эксперты и политики выдвинули ряд предположений о причинах временной простановки "Газпромом" транзита газа через Литву в Калининградскую область.

Представители правящих заявляют, что прекращение транзита может быть геополитическим решением и это сигнал Литве, что нельзя медлить с разработкой стратегических энергетических проектов – синхронизацией энергосистем стран Балтии с континентальной Европой и строительством газопровода в Польшу (GIPL).

Член парламентской комиссии по энергетике и гармоничному развитию консерватор Паулюс Саударгас считает, что Россия в настоящий момент различными способами проверяет системы Калининградской области, которой газ необходим для производства электроэнергии.

"Сигнал нам, должно быть, также посылается, так как они хотят, чтобы Калининград, в случае необходимости мог быть независимым от транзита через Литву. (. . .) Если Литве поставляют газ – все в порядке, это никак в данном случае не влияет на систему Литвы, мы 30% газа получаем из России, а 70% приходится на СПГ (из Клайпедского терминала СПГ - BNS)", - заявил агентству BNS Саударгас.

Эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы (НАЭЛ) Ритас Стасялис склонен согласиться с позицией, что в Калининграде ведутся испытания, однако, скорее всего, не всей системы. "Думаю (. . .), что испытываются запасы в хранилищах, понятно, не вся система, так как их ПРГУ (плавучая регазификационная установка - ИФ) сейчас у берегов Африки, и, скорее всего, он не скоро прибудет, чтобы они вновь пробовали сжиженный газ. А больше показателей как бы и нет, которые указывали бы на более серьезные дела", - сказал он.

По данным сервисов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com, которые в реальном времени предоставляет информацию о дислокации судов по всему миру, плавучий регазификационный терминал "Маршал Василевский" в настоящее время находится у западного берега Южной Африки, недалеко от Кейптауна.

Эксперт по вопросам энергетики Видмантас Янкаускас утверждает, что возможно все, если Россия хочет обеспечить готовность энергетической системы Калининграда. "Знаете, как они себе представляют: если Литва задумает им помешать (. . .), так как (в Калининграде - BNS) они сделали альтернативную систему поставок, тот газовоз, то им, должно быть, просто интересно проверить, как это работает", - сказал BNS Янкаускас.

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам консерватор Жигимантас Павилёнис заявил, что возможны и технические проблемы в Калининграде, однако нельзя исключать, что прекращение транзита используется с геополитической точки зрения. "Как известно, Россия очень любит использовать эти энергетические рычаги для решения геополитических проблем. Я наблюдаю активизировавшиеся СМИ, видимо, кто-то их стимулирует, нападки звучат и в отношении нашего министра Крейвиса (министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис - BNS) по поводу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС", - сказал BNS Павилёнис.

Он не исключил, что ситуация с приостановкой транзита газа связана и с прокладываемым в настоящее время по дну Балтийского моря газопроводом "Северный поток 2" (Nord Stream 2), по поводу которого идут острые дискуссии в Европе.

Стасялис склонен считать, что темы Белорусской АЭС и Nord Stream 2 – это сопровождающий, естественный фон для ситуации с газовым транзитом в Калининград, тем более, что в действующем до 2025 года договоре с "Газпромом" предусмотрено условие ship-or-pay ("транспортируй или плати").

Как сообщил ранее оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid, транзит газа через Литву в Калининградскую область РФ временно остановлен по просьбе "Газпрома".

В управлении информации "Газпрома" журналистам прокомментировали: "В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища".

Как сообщила пресс-служба губернатора Калининградской области со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова, данная ситуация не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа.

Газпром Калининградская область Литва Amber Grid

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