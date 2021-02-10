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Европейский регулятор пока не получил заявку на регистрацию "Спутника V"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) к настоящему моменту не получало заявку на изучение или одобрение к использованию российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится в обнародованном в среду пресс-релизе EMA.

"Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не получало заявку на периодический обзор или допуск на рынок вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи в России, вакцины "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), несмотря на сообщения, утверждающие обратное", - отмечается в документе.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" не является частью стратегии, которую избрал Евросоюз для вакцинации населения.

В свою очередь глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер заявил: "Еще раз сообщаю: на данный момент нет никаких переговоров с производителями вакцины "Спутник V" с целью включения ее в нашу стратегию. Хочу, чтобы это было ясно, потому что мы повторяем это каждый день, и ситуация не меняется".

Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января и "запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)".

Ранее в феврале в журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.

В настоящее время "Спутник V", разработанный в центре им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирован в 18 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Мексике, Никарагуа, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры преквалификации вакцины в ВОЗ.

Спутник V Коронавирус РФПИ EMA ЕС

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