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"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля

"Спутник V" начнут поставлять в Черногорию во второй половине февраля
Фото: Zuma\TASS

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" поступит в Черногорию до конца февраля, сообщил в среду в эфире черногорского телеканала "Вести ТВ" сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич.

"Первого февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал список стран, которым в феврале надо поставить российскую вакцину, в этот список занесена и Черногория, она находится на первом месте, у нее приоритет на получение "Спутника V" в феврале", - сказал Болевич.

"Первоначально поступят 5-15 тыс. доз вакцины, а затем еще 50 тыс. Я полагаю, что большинство жителей Черногории будут вакцинированы "Спутником V", - подчеркнул Болевич.

Согласно данным статистического портала Worldometers, с начала эпидемии COVID-19 в Черногории было выявлено 66,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 861 пациент скончался, 57,9 тыс. человек переболели COVID-19 и выздоровели.

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