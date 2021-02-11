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Лукашенко назвал тунеядцами до 40% протестующих

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - По оценке президента Белоруссии Александра Лукашенко, 35-40% участников массовых акций оппозиции - это тунеядцы. Он сказал это на Всебелорусском народном собрании и призвал разобраться "с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома, автомобили, платят за услуги стране по социальным тарифам".

"При этом имеют наглость ещё и возмущаться, формируя 35-40% незаконных акций", - добавил он.

Мэр Минска недавно доложил президенту, что в городе выявили 68 000 тунреядцев, "и они все ходили, все молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество", сказал Лукашенко.

Он считает, что их всех нужно заставить работать.

Ранее Лукашенко утверждал, что большинство белорусов голосуют за него и лишь примерно 500 000 граждан не хотят видеть его на президентском посту.

ВНС проходит на фоне продолжающихся протестов.

С так называемыми "тунеядцами" Лукашенко пытается бороться уже несколько лет. Ранее в Беларуси действовал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин. Принятие закона вызвало протесты. В феврале и марте 2017 года в ряде крупных городов страны прошли так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.

В январе 2018 года Лукашенко подписал декрет об отмене "тунеядского" сбора с безработных, который одновременно обязал их полностью оплачивать ряд услуг.

В декабре 2020 года Лукашенко вновь потребовал от чиновников "немедленно заняться трудоустройством безработных", чтобы они не "болтались на улицах" и участвовали в протестах.

Протесты в Минске

22
Белоруссия Александр Лукашенко

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